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Monchi, Maradona'nın G.Saray anısını anlattı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2020 19:10 | Son Güncelleme

Sevilla Sportif Direktörü ve eski futbolcusu Monchi, Maradona'nın vefatı üzerine efsane isimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Monchi, Maradona'nın G.Saray anısını anlattı

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, hayatını kaybeden efsane isim Maradona hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce Endülüs kulübünde forma giyen Monchi, Arjantinli efsaneyle takım arkadaşlığı yapmıştı.

"EN PAHALISI OLURDU"

52 yaşındaki Sportif Direktör açıklamasında; "Maradona'yı bugünün futbolundan birine benzetmek zor. Yabancı oyuncu transferinin daha az olduğu dönemde oynadı. Ekonomik olarak düşünürsek, bugün futbol oynuyor olsaydı muhtemelen en pahalısı olacaktı." dedi.

"TRİBÜNLER DOPDOLUYDU"

Sevilla takımıyla 1993 yılında Galatasaray'la oynayacakları maç için geldikleri dönemi anlatan Monchi; "Maradona'nın olduğu sezon bir süre yerde maç oynadık. Brezilya, Türkiye, Arjantin, İspanya... İstanbul'da Galatasaray'la karşılaştığımız hazırlık maçında tribünler dopdoluydu. Sevilla olarak geldiğimiz için değil, Maradona geldiği için. Tüm stat, "Maradona, Maradona" diye bağırıyordu. Onun Türkiye'ye gelişinin medyada ve ekonomide yansıması eşsizdi." açıklamasında bulundu.

Söz konusu hazırlık maçı 2 Mart 1993 günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynandı. Mücadele 1-1 sona ermişti.

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