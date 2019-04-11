Monica Bellucci'nin kızı adeta annesinin ikizi

Monica Bellucci'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kızı Deva da kamera karşısına geçti.

Monica Bellucci kamera arkasında kızını bekledi

Bellucci, kızının rol aldığı sahneleri uzaktan izlerken bir yandan da telefonla konuştu.

Vincent Cassel ile Monica Bellucci, 1999 ile 2013 yılları arasında evli kaldı.

İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki Deva, önceki gün İtalya'da bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Ünlü bir parfüm firmasının reklamında kendisine eşlik eden erkek modelle birlikte kamera karşısına geçen Deva Cassel'i annesi Monica Bellucci de yalnız bırakmadı.

Bellucci, kızının rol aldığı sahneleri uzaktan izlerken bir yandan da telefonla konuştu.

Anne kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.