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Monica Bellucci ve Tim Burton aşkı gündeme bomba gibi düştü!

23.02.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58 yaşındaki Monica Bellucci ve 64 yaşındaki Tim Burton, dört aydır gizlice beraber oluyordu. Ünlü çift aşklarının ortaya çıkmasından sonra ilk kez öpüşürken görüldü.

Monica Bellucci ve Tim Burton aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Eski model ve İtalyan oyuncu Monica Bellucci, oynadığı yapımlar ile seyirciler tarafından oldukça beğenilen bir isim. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu bomba bir aşka yelken açtı.

58 yaşındaki Monica Bellucci ile 64 yaşındaki yönetmen Tim Burton arasındaki aşka dünya gündemine bomba gibi düştü.

Monica Belluci ve Tim Burton'ın birkaç aydır birlikte olduğunu ortaya çıktı. Hollywood'un en tanınmış yüzlerinden ikisi aşklarını artık saklanmıyorlar.

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Monica Belluci ve Tim Burton Paris sokaklarında öpüşürken yakalandı.

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