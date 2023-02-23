Monica Bellucci ve Tim Burton aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Eski model ve İtalyan oyuncu Monica Bellucci, oynadığı yapımlar ile seyirciler tarafından oldukça beğenilen bir isim. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu bomba bir aşka yelken açtı.

58 yaşındaki Monica Bellucci ile 64 yaşındaki yönetmen Tim Burton arasındaki aşka dünya gündemine bomba gibi düştü.

Monica Belluci ve Tim Burton'ın birkaç aydır birlikte olduğunu ortaya çıktı. Hollywood'un en tanınmış yüzlerinden ikisi aşklarını artık saklanmıyorlar.

Monica Belluci ve Tim Burton Paris sokaklarında öpüşürken yakalandı.

