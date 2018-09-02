Monika Grigalauskyte Galatasaray'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu kapsamda uzun rotasyonuna takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Litvanyalı uzun forvet Monika Grigalauskyte ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Fortüna, Uni Györ, Basket 90 Gydnia ve Energa Torun takımlarında forma giydi. Grigalauskyte, geçtiğimiz sezon Energa Torun ile Kadınlar Eurocup'ta 11.2 sayı, 5 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



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