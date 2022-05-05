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Monna Rosa suluboya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak

05.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monna Rosa suluboya sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Hatice Kahraman ve Atölye Tezhip Grubu'nun hazırladığı "Monna Rosa" sulu boya sergisi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarın açılacak.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre sergi, doğanın yeniden uyanışını simgeleyen ilkbaharın güzelliklerini tablolar üzerinden yansıtacak.

Ağaçların yeniden filizlenen dallarının, taç yapraklarıyla bahçeleri süsleyen güllerin resmedildiği eserlerden oluşan sergi, 22 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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