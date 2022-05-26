Monster Jam Las Vegas’ta vitrine çıktı

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü firmaların katıldığı Licensing Expo Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden DOF Robotics, Monster Jam ürünü ile ilgi gördü.

DOF Robotics'ten yapılan açıklamaya göre, ABD'de 40 yılı aşkın süredir düzenlenen, Pokemon, Batman, Paramount, Riot Games, Coca Cola, Warner Bros ve Netflix gibi dünyaca ünlü markaların katıldığı Licensing Expo Fuarı başladı.

Eğlence sektöründeki son yenilikler ile teknolojinin görücüye çıktığı fuarda binlerce kilit alıcı ve markalarla doğrudan etkileşime girme imkânı yakaladı. Markaların yeni iş birliktelikleri kurmak için büyük fırsat yakaladıkları fuara Türkiye damga vurdu.

Türk teknoloji firması DOF Robotics’in Monster Jam ürünü ise Las Vegas’ta düzenlenen dev fuarda en çok ilgi toplayan ürünler arasında yer aldı.

- "En çok dikkat çeken markalar arasında yerimizi aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, markaların başarıya ulaşmasında ve rakiplerinden farklılaşmasında yerli ve özgün yazılım ile içerikler üretmesi gerektiğini belirtti. Fuarda Türkiye'yi temsil eden tek marka olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Mertcan, "Yaklaşık 10 yıldır ürünlerimizde metaverse teknolojisini kullanıyor ve dünya çapında 350’den fazla lokasyona ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Tamamen yerli imkânlarla ileri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiriyoruz. Bu alanda da dünyada ilk 10 şirket arasında bulunuyoruz." dedi.

Mertcan şunlara dikkati çekti:

" Ana faaliyet alanımız eğlence endüstrisi. Ancak sağlık ve lojistik gibi alanlarda da robot üretimi gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli yazılım ile oluşturduğumuz simülasyonlar ile kullanıcılara unutamayacakları deneyimler yaşatıyoruz. Amacımız ülkemizi her alanda olduğu gibi bu alanda da zirveye taşımak.

Bu nedenle Licensing Expo Fuarı bizim için ayrı bir önem taşıyor. Markaların lisans anlaşmaları yaptığı ve ilk kez katıldığımız bu fuarda en çok dikkat çeken markalar arasında yerimizi aldık. Ülkemizi temsil ettiğimiz her fuarda çalışmalarımıza duyulan bu ilgi bizlerin motivasyonunu daha da artırıyor."

- "Yazılımınız size ait değilse tam anlamıyla bağımsız olamazsınız"

Yüksek teknoloji ürünü sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları üreterek amusement sektöründe devrim yaratmayı hedeflediklerini belirten Mertcan, "Kuruluşumuzdan bu yana rakiplerimizden farklılaşmamızı sağlayan en önemli yönümüz özgünlüğe verdiğimiz önem. Bünyemizde bulunan Ar-Ge servisimizle yazılımlarımızı geliştiriyoruz, özgün tasarım ve yerli imkânlarla ürünlerimizi üretiyoruz. Yazılım ve tasarım her şeydir." yorumunu yaptı.

"Ürünleri üretmek amacıyla gereken parçaları ikincil kaynaklardan temin etmek mümkün. Ancak eğer özgün bir yazılıma sahip değilseniz ürünlerinizi ve markanızı ileri götürecek, rakiplerden farklılaşacak bir yapıya ulaşamazsınız." diyen Mertcan, " Yazılımınız size ait değilse tam anlamıyla bağımsız olamazsınız. Şu an da simülatör üreticileri arasında yazılımını kendisi geliştiren dünyada ilk 10 firma arasında bulunuyoruz. Türkiye’de ise bu alanda tek firma konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemizi zirveye taşımak noktasında yeni anlaşmalar yapmak önemli"

Mertcan, Marvel ve Feld Entertainmet gibi dünyaca ünlü markalarla iş birlikleri de yaptıklarını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"DOF Robotics’i ve ülkemizi bu alanda zirveye taşımak noktasında yeni lisans anlaşmaları yapmak, yeni iş birliktelikleri oluşturmak büyük önem taşıyor. Fuarda sergilediğimiz Monster Jam ürünümüz de bu iş birlikteliklerimiz neticesinde oluşturulmuş ürünlerimizden.

ABD’de çok fazla bilinirliği olan Monster Jam, kendi ekseni etrafında 360 derece dönebiliyor ve oluşturulan simülasyonlar ile kullanıcılara yarış hissini birebir yaşatabiliyor. Pokemon, Batman, Warnes Bros, Coca Cola, Netflix, Paramount ve Riot Games, gibi markaların yoğun ilgi gösterdiği Licensing Expo Fuarı’ndaki faaliyetlerimiz de bu nedenle çok değerli."

