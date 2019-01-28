Monte Carlo'da zafer Sebastien Ogier'in

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 sezonu Monte Carlo Rallisi ile start aldı. 323,83 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 16 etaplık yarışı 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Böylece Fransız pilot üst üste 6'ncı kez Monte Carlo'da birincilik yaşamış oldu. İkinci sırayı 2.2 saniye geriden gelen Thierry Neuville alırken Ott Tanak ise Ogier'in 2 dakika 15.2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.
Sezona iyi başlayan Fransız sporcu, "Sezon boyunca en fazla kazanmak istediğim ralli buydu. Dolayısıyla zafere eriştiğim için çok mutuyum. Ama bizim için kolay bir yarış olmadı. Buna rağmen son altı yılda 3 farklı araçla birinci olmak. Sanırım hiç fena değil" dedi.
12-15 EYLÜL'DE MARMARİS'TE
Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı 14-17 Şubat'ta İsveç'te düzenlenecek. Bu yıl 14 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası, üst üste ikinci kez 12-15 Eylül'de Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris'te unutulmaz anlar yaşatacak. 2019 Dünya Ralli Şampiyonası, 17 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.
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