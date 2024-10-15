Montella'dan maç sonunda itiraf! "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-2'lik maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA GELDİĞİMDEN BERİ EN KEYİF ALDIĞIM GALİBİYETLERDEN BİR TANESİ"

İtalyan çalıştırıcı, "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi. Çok keyif aldım. Neden bu kadar çok mutluyuz? Çünkü şartlara baktığımızda bizi çok geri atabilecek şartlar vardı. Paslarımız %90 isabetli, diri taraf bizdik. 24 şutumuz var, 4 gol attık. Bu şartlarda galibiyet almak. Bizden önce İzlanda'ya 3 gol atmış bir milli takım var. Biz 7 gol attık. İzlanda takımı son Karadağ ve Galler maçında 10 ve 8 şut gördü kalesinde, biz iki kat attık. Şu an ikinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz."

"A LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

"Önümüzde Galler maçı var ve ona odaklanacağız. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun ön plana çıkması bu sonuçları doğuruyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDEN SONRA DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU HALİNE Mİ GELİYOR YAVAŞ YAVAŞ?

Vincenzo Montella: "Kolay bir cevap olmayacak, kimse alınmasın buna. Çok takip ettiğim bir futbolcuydu, 3 yıldır Türkiye'deyim biliyorsunuz. Böyle özellikleri barındıran bir futbolcuyu kolay bulamazsınız. Şutu, pası, her şeyi olan bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Son dönemde belki kafası rahat değildi. Transferinden sonra kafasının daha rahat olduğunu hissettim. Karadağ maçında oynattım. Kafası farklı bir konumda şu anda. Hepimiz daha rahat görüyoruz."