SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Montella'dan maç sonunda itiraf! "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi"

Montella'dan maç sonunda itiraf! "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.10.2024 00:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Teknik direktörümüz Montella karşılaşma sonrası konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-2'lik maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA GELDİĞİMDEN BERİ EN KEYİF ALDIĞIM GALİBİYETLERDEN BİR TANESİ"

Screenshot_3

İtalyan çalıştırıcı, "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi. Çok keyif aldım. Neden bu kadar çok mutluyuz? Çünkü şartlara baktığımızda bizi çok geri atabilecek şartlar vardı. Paslarımız %90 isabetli, diri taraf bizdik. 24 şutumuz var, 4 gol attık. Bu şartlarda galibiyet almak. Bizden önce İzlanda'ya 3 gol atmış bir milli takım var. Biz 7 gol attık. İzlanda takımı son Karadağ ve Galler maçında 10 ve 8 şut gördü kalesinde, biz iki kat attık. Şu an ikinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz."

"A LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

GZ4UhvgWAAA35Ft

"Önümüzde Galler maçı var ve ona odaklanacağız. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun ön plana çıkması bu sonuçları doğuruyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDEN SONRA DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU HALİNE Mİ GELİYOR YAVAŞ YAVAŞ?

GZ4YnccW8AA8__W

Vincenzo Montella: "Kolay bir cevap olmayacak, kimse alınmasın buna. Çok takip ettiğim bir futbolcuydu, 3 yıldır Türkiye'deyim biliyorsunuz. Böyle özellikleri barındıran bir futbolcuyu kolay bulamazsınız. Şutu, pası, her şeyi olan bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Son dönemde belki kafası rahat değildi. Transferinden sonra kafasının daha rahat olduğunu hissettim. Karadağ maçında oynattım. Kafası farklı bir konumda şu anda. Hepimiz daha rahat görüyoruz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım montella
En Çok Okunan Haberler
İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı yine patlak verdi!

İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı yine patlak verdi!

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Ankette dikkat çeken sonuç! Açık farkla ilk sırada yer aldı

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

Müşteri gözlerine inanamadı: 'Halk sahip çıkıyor'

İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk

İzlanda deplasmanı büyüsünü sonunda bozduk

Elif Karaarslan'dan takipçilerine mesaj!

Elif Karaarslan'dan takipçilerine mesaj!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.