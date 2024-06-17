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Montella düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu için herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.06.2024 21:43
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella açıklamasında dikkat çeken konual

Montella düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu için herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu!

EURO 2024 yolunda ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici." diyerek sözlerine başlayan Montella, kafasındaki 11'e dair de ipuçları verdi.

''EMEK VERENLERİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİM''

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"Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek."

''FERDİ'Yİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM''

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"Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz."

''ZARAR VERECEK KARAR ALMAMALIYIM''

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"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

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"Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çok zor bir takım. Yarınki maçta bunu göstermek isteyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmalıyız. Sürekli organize halde kalmalıyız."

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