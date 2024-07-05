Montella ilk kez konuştu... Merih Demiral'in cezası için olay sözler!

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA’nın milli futbolcu Merih Demiral verdiği ceza için de konuştu.

"BU CEZA ADİL DEĞİL"

"Bu cezanın adil olmadığını düşünüyoruz. Çünkü siyasi bir hareket değildi. Öyle yorumlandı. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti. Bu Türk gururunu dizginlemez. Biz daha da arzulu, büyük onurla ve gururla sahaya çıkacağız ve ülkeyi gururlandırmak istiyoruz. Eminim herkes son derece motive olacaktır. Bu taraftar için de geçerli" diye konuştu.

"HEPSİ İLE GURUR DUYUYORUM"

Maçtan maça farklı 11’le olabildiğini ifade eden Montella, "Geçtiğimiz ay içerisinde oynadığımız hazırlık maçlarında çok eleştirildik. Her zaman aklınızdaki 11’i sahaya sürebileceğiniz durumda olmayabiliyor. O yüzden değişikliklere gitmeniz gerekiyor. Sahaya girdiği tekdirde her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Hepsi ile gurur duyuyorum. Herkes bugüne kadar çok iyi maçlar çıkarttı. Hoca olarak ben bundan gurur duyuyorum. Sezon sonuna geldiğiniz ideal 11 diye bir şey kalmıyor" şeklinde konuştu.

"ARDA ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Genç futbolcu Arda Güler’in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, "Sol ayağı belki benimkinden biraz yumuşak. Arda sürekli oynama ihtiyacı olan bir oyuncu. Arda yıl içerisinde sakatlıklar yaşadı, kendisi için çok kolay bir süreç olmadı, bunu görüyoruz. Ne kadar maç oynarsa o kadar daha iyi performans gösteriyor, aynı maç içerisinde bile. Ümit ediyorum devamlılığını sağlayabilir, çünkü o yeteneği kendisini her yere götürmeye yeterli" diyerek sözlerini tamamladı.





