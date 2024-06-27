Montella maç sonu hakeme isyan etti! "Yediğimiz gol kesinlikle fauldü!"

A Milli Takımımız son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından mücadeledeyi değerlendiren Montella, Çekya'nın attığı gol öncesi faul olduğunu dile getirdi.

HAKEME İSYAN ETTİ

"Yediğimiz gol kesinlikle fauldu. Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor."

"KİM GELİRSE GELSİN, FARK ETMEZ"

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."





