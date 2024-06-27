SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Montella maç sonu hakeme isyan etti! "Yediğimiz gol kesinlikle fauldü!"

Montella maç sonu hakeme isyan etti! "Yediğimiz gol kesinlikle fauldü!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 00:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından maçın hakemine isyan etti. İşte detaylar...

Montella maç sonu hakeme isyan etti! "Yediğimiz gol kesinlikle fauldü!"

A Milli Takımımız son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından mücadeledeyi değerlendiren Montella, Çekya'nın attığı gol öncesi faul olduğunu dile getirdi.

HAKEME İSYAN ETTİ

2024-06-26T190438Z_627094286_UP1EK6Q1GZL97_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-CZE-TUR-REPORT

"Yediğimiz gol kesinlikle fauldu. Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor."

"KİM GELİRSE GELSİN, FARK ETMEZ"

2024-06-26T194131Z_1424347166_UP1EK6Q1IP5CG_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-CZE-TUR-REPORT

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Grubun son maçında Portekiz'e şok!Grubun son maçında Portekiz'e şok!
Hakan Çalhanoğlu'nun kartı keyifleri kaçırdıHakan Çalhanoğlu'nun kartı keyifleri kaçırdı
EURO 2024'te tüm eşleşmeler belli oldu!EURO 2024'te tüm eşleşmeler belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
son dakika milli takım montella
En Çok Okunan Haberler
Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Tarihi maçta, tarihi kırmızı kart!

Tarihi maçta, tarihi kırmızı kart!

Kripto varlıklarla ilgili yeni gelişme! TBMM'de kabul edildi: O kişilere hapis cezası

Kripto varlıklarla ilgili yeni gelişme! TBMM'de kabul edildi: O kişilere hapis cezası

Valilik duyurdu! 1 Temmuz’a kadar trafiğe kapatıldı

Valilik duyurdu! 1 Temmuz’a kadar trafiğe kapatıldı

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.