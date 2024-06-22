Montella maç sonu o pozisyon için yanıt vermedi! "İlk düşman ben oluyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz mağlubiyeti sonrası eleştiri oklarının hedefi olurken, karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

O POZİYONA YANIT VERMEDİ!

Samet Akaydın ve Altay Bayındır arasında yaşanan pozisyona yanıt vermek istemeyen Montella, bu soruya şöyle yanıt verdi.

"Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dkaika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik."

"TEKNİK ADAM DÜŞMAN OLUR"

"Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum."

"ARDA GÜLER KONUSUNDA ÜZGÜNÜM"

"İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm keşke almasaydım diye. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım."

"ÖZ GÜVENİMİZ EKSİLMEDİ"

"Yolumuz daha uzun. Güveniyoruz birbirimize. O yüzden öz güvenimiz hiçbir şekilde eksilmedi, devam."





