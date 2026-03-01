SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Montella'nın da radarında! Fenerbahçe'nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı

Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin yeni hedefi, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun. Annesi Türk olan genç yetenek, A Milli Takım radarında da yer alıyor.

Montella'nın da radarında! Fenerbahçe'nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışının tam ortasında bile geleceğe yönelik planlarını hayata geçiren sarı lacivertliler, bu kez Belçika'dan genç bir orta saha oyuncusunun peşine düştü.

OLUMLU RAPOR

Montella nın da radarında! Fenerbahçe nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı 1

Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Belçika ekibi Genk'te top koşturan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u transfer listesine aldı. Scouting ekibinin olumlu izlenim raporuyla birlikte genç oyuncunun adı sarı lacivertli kulübün gündemine girmiş oldu.

Kenan Haroun'un yalnızca yaşıyla değil, sahaya kattığı niteliklerle de öne çıktığı belirtiliyor. Fiziksel kapasitesi, oyun disiplini ve gelişim potansiyeliyle teknik heyetin radarına giren genç oyuncu; hem savunmaya hem hücuma katkı sunabilen, geçiş oyununa yatkın ve top kazanma oranı yüksek bir profil çiziyor.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Montella nın da radarında! Fenerbahçe nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı 2

Kariyerinin erken döneminde Anderlecht ve PSV gibi köklü kulüplerin altyapılarında yetişen Kenan Haroun, şu an Genk'in genç kadrosuyla Belçika 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Bu sezon 17 maça çıkan ve 1 asist kaydeden oyuncunun Genk ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MONTELLA DA PEŞİNDE

Montella nın da radarında! Fenerbahçe nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı 3

Transferin bir de milli takım boyutu var. Annesi Türk vatandaşı olan Kenan Haroun, şu ana kadar Belçika U19 Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi. A Milli Takım yetkililerinin de genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve Vincenzo Montella'nın onayıyla Kenan'ın Türkiye'yi tercih etmesi için ikna sürecinin başlatıldığı öne sürülüyor. Fenerbahçe'ye gelişinin bu süreci hızlandırabileceği de değerlendirmeler arasında yer alıyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş yeni logosunu tanıttı! 2 hafta boyunca...Beşiktaş yeni logosunu tanıttı! 2 hafta boyunca...
Toprak'ın MotoGP kariyeri resmen başladı! İşte ilk yarış sonucuToprak'ın MotoGP kariyeri resmen başladı! İşte ilk yarış sonucu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.