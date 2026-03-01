Montella'nın da radarında! Fenerbahçe'nin yaz transferi için ilk bombası ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışının tam ortasında bile geleceğe yönelik planlarını hayata geçiren sarı lacivertliler, bu kez Belçika'dan genç bir orta saha oyuncusunun peşine düştü.

OLUMLU RAPOR

Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Belçika ekibi Genk'te top koşturan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u transfer listesine aldı. Scouting ekibinin olumlu izlenim raporuyla birlikte genç oyuncunun adı sarı lacivertli kulübün gündemine girmiş oldu.

Kenan Haroun'un yalnızca yaşıyla değil, sahaya kattığı niteliklerle de öne çıktığı belirtiliyor. Fiziksel kapasitesi, oyun disiplini ve gelişim potansiyeliyle teknik heyetin radarına giren genç oyuncu; hem savunmaya hem hücuma katkı sunabilen, geçiş oyununa yatkın ve top kazanma oranı yüksek bir profil çiziyor.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Kariyerinin erken döneminde Anderlecht ve PSV gibi köklü kulüplerin altyapılarında yetişen Kenan Haroun, şu an Genk'in genç kadrosuyla Belçika 2. Ligi'nde mücadele ediyor. Bu sezon 17 maça çıkan ve 1 asist kaydeden oyuncunun Genk ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MONTELLA DA PEŞİNDE

Transferin bir de milli takım boyutu var. Annesi Türk vatandaşı olan Kenan Haroun, şu ana kadar Belçika U19 Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi. A Milli Takım yetkililerinin de genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve Vincenzo Montella'nın onayıyla Kenan'ın Türkiye'yi tercih etmesi için ikna sürecinin başlatıldığı öne sürülüyor. Fenerbahçe'ye gelişinin bu süreci hızlandırabileceği de değerlendirmeler arasında yer alıyor.