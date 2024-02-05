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Montella'nın milli takımdan aldığı bir yıllık maaşı o araca yatırdı! Fiyatını duyanlar inanamadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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A Milli Takım'ın çalıştırıcısı Montella bu kez futboldan farklı olarak yeni aracı ile gündemde. İtalyan çalıştırıcı oldukça lüks bir otomobil almaya hazırlanırken ödeyeceği para dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Eylül 2023'te İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı Milli Takımın başına getirmişti. Federasyondan yapılan açıklamada, Montella'nın yıllık kazancı 1 milyon 800 bin Euro olarak belirlendi.

'BİR YILLIK MAAŞINI YATIRDI'

2024-02-05_20110944

Sabah'ın haberine göre, lüks yaşantısıyla bilinen Montella, bir yıllık maaşının neredeyse tümünü İtalya'da ünlü bir lüks markanın en hızlı SUV modeli olan Ferrari Purosangue'yi sipariş etti.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

2023_Ferrari_Purosangue

Bu özel araç 15 saniyede 250 km hıza ulaşabiliyor ve 309 km'nin üzerinde hıza çıkabiliyor. Montella'nın bu lüks zevki için ödediği miktar ise 1 milyon 470 bin Euro olarak belirlenmiş, yani bugünkü kurla 48.5 milyon lira.

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