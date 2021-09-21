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Montero’nun Süper Lig’deki ilk gol sevinci!

21.09.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Montero’nun Süper Lig’deki ilk gol sevinci!

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı. Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Pjanic’in ortasında kafayla fileleri havalandırarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Montero, Süper Lig’deki ikinci sezonunda ilk golünü atmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında Pjanic’in ortasında golle buluşan İspanyol futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarken, Adana Demirspor mücadelesinde de yine Pjanic’in ortasını boş geçmedi ve bu kez Süper Lig’deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Francisco Montero
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