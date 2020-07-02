Montpellier, Stephy Mavididi'yi transfer etti

Montpellier kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki golcü oyuncu Stephy Mavidid ile bonservisi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbola Arsenal altyapısında başlayan ve 2018'de Juventus'a transfer olan Mavididi, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fransa temsilcisi Dijon'da tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada 8 gole imza attı.
Stephy Mavididi, Montpellier'de forma giyen ilk İngiliz oyuncu olacak. Fransa basında yer alan haberlere göre Mavididi'nin bonservisi için Montpellier, Juventus'a 6,3 milyon Euro ödeyecek.
(AA)
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