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Monza'da sıralama turlarının galibi Valtteri Bottas

10.09.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercedes'ten Valtteri Bottas, Formula 1'de ikinci kez düzenlenecek sprint yarışına birinci sıradan başlama hakkı kazandı.

Monza'da sıralama turlarının galibi Valtteri Bottas

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes takımından Valtteri Bottas ilk sırada başlayacak.

Fin pilot Bottas, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 19.555 saniyelik süresiyle galip geldi.

Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0.096 saniye arkasında ikinciliği, liderden 0.411 saniye yavaş turlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti.

Sıralama turlarında alınan dereceler, sprint yarışının grid dizilişinde geçerli olacak. Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışının sonucu, pazar günkü yarışta pilotların sıralamasını belirleyecek. Kazananın "pole" pozisyonunu elde edeceği sprint yarışında ilk 3'e girenler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

Bu sezon Büyük Britanya'nın ardından İtalya'da ikinci defa uygulanacak sprint yarışı, yarın TSİ 17.30, 53 turluk yarış ise 12 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

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Formula 1
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