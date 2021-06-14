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Mor lavanta tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor

14.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mor lavanta tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne 4. Lavanta Tarla Günleri üçüncü gün etkinlikleriyle sürerken, mor tarlalar fotoğraf meraklılarınca ziyaret ediliyor.

Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri, üçüncü gün etkinlikleriyle Karaağaç'taki lavanta tarlasında devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren tarlaya gelmeye başlayan vatandaşlar aralıklarla etkisini gösteren yağmura rağmen lavantaların arasında gezip fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, boyalı bisiklet, sandalye, çerçeve gibi objelerin önünde poz verdi.

Etkinlikte, klasik müzik konserleri verilirken, yöresel ezgilerin yer aldığı müzik yayını da yapılıyor. Katılımcılar çalınan müziklere kimi zaman alkış kimi zaman da danslarıyla eşlik ediyor.

Kurgusal fotoğraf atölyelerinde ise fotoğraf sanatçıları modellerle birlikte düzenlenen kareografide en güzel kareyi yakalamak için çaba sarf ediyor.

Kurulan stantlarda lavantadan üretilen hediyelik eşyalar, gazoz ve şerbetler ile çeşitli ürünlerin satışı yapılıyor.

Etkinlik yarın sona erecek.

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