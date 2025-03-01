Morata antrenmanlara başladı! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılar, yarın 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için hazırlıklarını tamamladı.

KASIMPAŞA'DA OYNAYABİLİR!

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi haricinde Galatasaray'da tam kadro ile hazırlıklar tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve antrenmanda yer aldı. Galatasaray taraftarı devre arasında transfer edilen yıldız isim Alvaro Morata'ya kavuşuyor. İspanyol oyuncu Okan Buruk'un şans vermesi halinde yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebilir.