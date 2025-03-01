SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Morata antrenmanlara başladı! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Morata antrenmanlara başladı! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 19:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da maç hazırlıkları tamamlandı. Sarı kırmızılılarda sakatlığını atlatan Alvaro Morata antrenmanda yer aldı.

Morata antrenmanlara başladı! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılar, yarın 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için hazırlıklarını tamamladı.

KASIMPAŞA'DA OYNAYABİLİR!

2

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi haricinde Galatasaray'da tam kadro ile hazırlıklar tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve antrenmanda yer aldı. Galatasaray taraftarı devre arasında transfer edilen yıldız isim Alvaro Morata'ya kavuşuyor. İspanyol oyuncu Okan Buruk'un şans vermesi halinde yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebilir.

Canlı Skor

Beşiktaş yeni Scouting Direktörü'nü açıkladı!Beşiktaş yeni Scouting Direktörü'nü açıkladı!
Futbol kuralları değişiyor! Futbol kuralları değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Emekliliğini istedi

Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Emekliliğini istedi

Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor!

Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor!

Futbol kuralları değişiyor!

Futbol kuralları değişiyor!

G.Saray'a sezon bitmeden transfer çalımı! Icardi'nin kankası Fener'e geliyor

G.Saray'a sezon bitmeden transfer çalımı! Icardi'nin kankası Fener'e geliyor

Dursun Özbek Okan Buruk için kararını verdi!

Dursun Özbek Okan Buruk için kararını verdi!

Adana Demir-Bodrum maçında talihsiz olay!

Adana Demir-Bodrum maçında talihsiz olay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.