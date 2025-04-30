Morata'dan Galatasaray yönetimine şaşırtan istek! Osimhen sonrası için öyle bir şey talep etti ki...

Süper Lig'de şampiyonluğu en büyük adayı konumunda olan Galatasaray'da tüm planlar Victor Osimhen'in gidişine göre yapılıyor. Artık ayrılması neredeyse kesin olan Osimhen'in yerine seneye kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda...

MORATA'DAN ŞARTLI TALEP

32 yaşındaki Morata, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor. Galatasaray yönetimine şart koşan Morata, Osimhen'in yerine kimsenin alınmaması durumunda takımda kalacağını söyledi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ ŞAŞIRDI

Morata'nın bu talebi karşısında şaşırtan Galatasaray yönetimi, İspanyol golcüye ret cevabı verdi. Seneye Osimhen'in yerine yine çok kaliteli bir golcü düşünen sarı-kırmızılılar şimdiden arayışlarına başladı.