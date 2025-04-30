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  4. Morata'dan Galatasaray yönetimine şaşırtan istek! Osimhen sonrası için öyle bir şey talep etti ki...

Morata'dan Galatasaray yönetimine şaşırtan istek! Osimhen sonrası için öyle bir şey talep etti ki...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 16:36
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon sonunda Osimhen'in ayrılmasına çok yüksek ihtimalle bakılırken sarı-kırmızılı yönetimin yerine kimi getireceği de merak konusu olmuş durumda... Osimhen'in yanına aldıkları Morata'dan arayış devam ederken ilginç bir talep geldi. Galatasaray yönetimine şart sunan İspanyol golcü, Dursun Özbek ve ekibini şaşırttı.

Morata'dan Galatasaray yönetimine şaşırtan istek! Osimhen sonrası için öyle bir şey talep etti ki...
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğu en büyük adayı konumunda olan Galatasaray'da tüm planlar Victor Osimhen'in gidişine göre yapılıyor. Artık ayrılması neredeyse kesin olan Osimhen'in yerine seneye kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda...

MORATA'DAN ŞARTLI TALEP

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32 yaşındaki Morata, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor. Galatasaray yönetimine şart koşan Morata, Osimhen'in yerine kimsenin alınmaması durumunda takımda kalacağını söyledi.

DURSUN ÖZBEK VE YÖNETİMİ ŞAŞIRDI

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Morata'nın bu talebi karşısında şaşırtan Galatasaray yönetimi, İspanyol golcüye ret cevabı verdi. Seneye Osimhen'in yerine yine çok kaliteli bir golcü düşünen sarı-kırmızılılar şimdiden arayışlarına başladı.

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