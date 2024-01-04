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  4. Morata'nın Hat-trick'i bile yeterli olmadı! La Liga'da dün gece tarihi bir olay yaşandı, 7 golün atıldığı maçta Girona-Atletico Madrid'i tarihinde ilk kez mağlup etti

Morata'nın Hat-trick'i bile yeterli olmadı! La Liga'da dün gece tarihi bir olay yaşandı, 7 golün atıldığı maçta Girona-Atletico Madrid'i tarihinde ilk kez mağlup etti

04.01.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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La Liga'da heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Girona sahasında Atletico Madrid'i konuk ederken mücadelede tam 7 gol kaydedildi. Ev sahibi ekip rakibini 4-3 mağlup etmeyi başarırken, Girona bunu tarihinde ilk kez başardı. İşte detaylar...

LaLiga'nın 19. hafta mücadelesinde Girona sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid'i konuk etti. Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken, mücadelede tam 7 gol kaydedildi.

7 golün 4'ü ev sahibi ekip Girona'dan gelirken 3'ünü kaydeden taraf Atletico Madrid oldu ve Girona 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ev sahibi Girona'nın gollerini; 2. dakikada Valery Fernandez, 26. dakikada Savinho, 39. dakikada Daley Blind ve 90+1'de Ivan Martin kaydetti.

MORATA'DAN HAT-TRICK

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Konuk ekipte ise Alvaro Morata 14, 44 ve 54. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

TARİHİNDE İLK KEZ...

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Tarihinde ilk kez Atletico Madrid'i mağlup etmeyi başaran Girona yenilmeme serisini 11 maça çıkartıp 48 puana ulaşırken, Atletico Madrid 38 puanda kaldı.

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