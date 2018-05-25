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Morgan Freeman'a 8 kadından taciz suçlaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

Kadınların bir kısmı yaşadıklarını "cinsel taciz”, bir kısmı da "uygunsuz davranış” olarak değerlendirdi.

Morgan Freeman'a 8 kadından taciz suçlaması

ABD merkezli haber kanalı CNN'in Perşembe günü yayınladığı özel haberine göre en az 8 kadın Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Morgan Freeman tarafından uygunsuz davranışlara veya tacize maruz kaldığını açıkladı. CNN muhabirleri tarafından yürütülen araştırma kapsamında 16 kadınla görüşüldü. Görüşülen kadınlardan 8'i aktör tarafından taciz ya da uygunsuz davranışa maruz kaldığını anlattı, diğer 8 kadın ise aktörün söz konusu davranışlarına tanık olduklarını iddia etti.

Haberde kadınların maruz kaldığı ya da tanık olduğu davranışların 80 yaşındaki aktörün sahibi olduğu prodüksiyon şirketi Revelations Entertainment'ta, film setlerinde ya da çeşitli film etkinliklerinde gerçekleştiği belirtildi.

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Habere göre iddia sahibi 8 kadının bir kısmı yaşadıklarını "cinsel taciz”, bir kısmı da "uygunsuz davranış” olarak değerlendirdi. Freeman'ın bedenleri hakkında sık sık yorum yaptığını ve yakışıksız bakışlara maruz kaldığını söyleyen kadınlar kendilerini huzursuz hissettiklerini de ifade etti.
"Kasten yapmadım”

İddialar sonrasında açıklama yapan ünlü aktör ise özür diledi. Freeman açıklamasında "Beni tanıyan ya da birlikte çalıştığım herkes, insanları kasten incitmediğimi ya da onlara huzursuzluk vermediğimi bilir. Bu sebeple kendini huzursuz ya da saygısızlığa uğramış hisseden herkesten özür diliyorum, böyle bir şeyi asla amaçlamadım” dedi.

Freeman yaptığı açıklama dışında konuya ilişkin kendisine ve şirketine yöneltilen soruları yanıtlamadı. Reuters haber ajansı da CNN tarafından öne sürülen iddiaları diğer kaynaklardan henüz doğrulayamadıklarını duyurdu. "Milyonluk Bebek” filmiyle 2005 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan aktör 50 yıllık kariyerinde 100'den fazla filmde rol aldı.

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