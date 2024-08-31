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Morihnho'dan maç sonu Galatasaray'a olay sözler: 'Onlar dışındaki her takım…'

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.08.2024 00:18
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından oyunla ilgili konuştu. Mourinho'dan Galatasaray çıkışı geldi.

Morihnho'dan maç sonu Galatasaray'a olay sözler: 'Onlar dışındaki her takım…'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertliler 3-0 kazandı. Mücadele sonrasında Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"BEN DE HERKES GİBİ BUGÜNÜ SAYGIYLA KUTLUYORUM"

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"Ben de herkes gibi bugünü saygıyla kutluyorum. Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bizler, Türk olmayanlar da saygıyla kutluyoruz. Galibiyeti hak ettik. İkinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. İlk yarıdaki baskıyı sürdüremeyeceğimizi biliyordum. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz ama ikinci golü atınca maçı bitirdik."

"TÜRKİYE'DE SADECE GALATASARAY KART GÖRMÜYOR"

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"Umarım bu sezon 50'den fazla maç oynarız. Böyle olmasını istiyorum. Uzun sezonlarda sakatlıklar, kart cezaları oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. "

TRANSFER AÇIKLAMASI

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"Amrabat konusunda başkanımız, direktörümüz nasıl biri olduğumu biliyor. Maçtan önce bana transferle ilgili bilgi vermediler. Şimdi bana bilgi verecekler."

"BUGÜN SAHADA İYİ BİR HAKEM VARDI"

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"Bir önceki maçımız hakem kararları açısından kritik bir maçtı. Keyifle söylüyorum ki bugün sahada iyi bir hakem vardı. İkinci sezonu sanırım. Sahada çok iyi bir hakem vardı."

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fenerbahçe galatasaray mourinho
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