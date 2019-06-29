Moritanya 0 - 0 Angola

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. düzenlenen turnuvadaki E Grubu maçında Moritanya ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.

Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın da gol üretemediği mücadele, 0-0 sona erdi. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.



