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Moritanya 0 - 0 Angola

FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Moritanya ile Angola, 0-0 berabere kaldı.

Moritanya 0 - 0 Angola

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. düzenlenen turnuvadaki E Grubu maçında Moritanya ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.

Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın da gol üretemediği mücadele, 0-0 sona erdi. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Afrika Uluslar Kupası Moritanya - Angola

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