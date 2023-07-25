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Morten Hjulmand kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe ile adı anılan Morten Hjulmand hangi takımlarda oynadı? 15 milyon Euro değere sahip!

25.07.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Morten Hjulmand vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İtalya ligi ekiplerinden Lecce'de oynayan Danimarkalı futbolcu orta sahada görev yapıyor. Peki, Fenerbahçe ile adı anılan Morten Hjulmand kimdir, kaç yaşında? An itibarıyla 15 milyon Euro değere sahip olan başarılı futbolcu Morten Hjulmand hangi takımlarda oynadı?

Morten Hjulmand, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alması nedeniyle 25 Temmuz 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Serie A takımı Lecce'de orta saha oyuncusu olan Morten Hjulmand, imza attığı dönemde 700 bin Euro'luk piyasa değeri vardı. Morten Hjulmand'ın şuanki değeri ise 15 milyon Euro. İşte ünlü futbolcu hakkında detaylar...

MORTEN HJULMAND KİMDİR?

Morten Hjulmand, 25 Haziran 1999 tarihinde Danimarka'da doğdu.

Morten Hjulmand futbol kariyerine 2016'da Kopenhag altyapısında başladı.

Ön libero, orta sahanın merkezi ve on numara mevkisinde görev alan Danimarkalı futbolcu Morten Hjulmand iki sene sonra Avusturya ekiplerinden Admira Wacker'e transfer oldu.

Performansıyla Lecce'nin dikkatini çeken Hjulmand 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde170 bin Euro karşılığında takıma geçti.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN MORTEN HJULMAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Morten Hjulmand'ın profesyonel futbol kariyeri:

2018–2020 Admira Wacker
2021– Lecce

Morten Hjulmand'ın Milli Takım kariyeri:

2017 Danimarka U18
2017–2018 Danimarka U19
2018–2019 Danimarka U20
2019– Danimarka U21

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