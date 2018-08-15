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Morteza Pouraliganji Trabzonspor ile anlaşamadığını açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a Morteza Pouraliganji'den kötü haber geldi. İranlı defans oyuncusu Morteza Pouraliganji, sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonspor ile anlaşamadıklarını söyledi.

Morteza Pouraliganji Trabzonspor ile anlaşamadığını açıkladı!

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve Türkiye'ye gelerek Bordo mavili takımın yetkilileri ile görüşen İranlı defans oyuncusu Morteza Pouraliganji, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Bonservisi elinde olan ve Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok transfer teklifi alan Morteza'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor uzun süredir benimle ilgileniyordu. Sonunda görüştük ve menajerim iyi bir teklif sundu. Sonrasında başkanın daveti ile İstanbul'a gittik. Başkan ve hoca hakkında daha çok şey öğrenmek istedim. Çünkü hem kulüp hem başkan hem de hocanın uyumu ve kimyası benim için çok önemli. Benim hakkımda da ne düşündüklerini merak ettim. İyi bir toplantı gerçekleştirdik. Başkana ve CEO'ya teşekkür ediyorum. Onlarla tanıştığım için çok memnunum. Cumartesi günü Ünal Karaman ile görüştüm. Görüşlerimizi paylaştık. Ben de ondan öğrendim. Beni Başakşehir maçına davet ettiler. Sonunda kardeşimle ve menajerime istişare ettikten sonra ve kulüple yaptığımız görüşmelerin sonrasında İran'a geri dönmeye karar verdim. Kariyerim için Trabzonspor'a gitmemem gerektiğine kanaat getirdim. Orta Avrupa'dan daha başarılı olacağıma inanıyorum. Katar'daki en iyi kulübün teklifini ve Rusya, Yunan ve Türkiye'den gelen bazı teklifleri reddettim. Trabzonspor Başkanı ve antrenörlerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Morteza Pouraliganji

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