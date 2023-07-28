Morutan, Galatasaray'dan akılalmaz bir teklif sonrası ayrılıyor! ''Hayatında hiç göremeyeceği bir parayı kazanacak''

Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak, Süper Lig bileti alan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım Milliyet'ten Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. İşte Yüksek Yıldırım'ın açıklamaları...

"EMRE KILINÇ İLE ANLAŞMAK İSTİYORUM"

"Taylan ile imza attık. Kampta takım ile beraber. Emre Kılınç ile anlaşmak istiyorum. Başakşehir çok istiyordu. En son kendisi ile konuştuğumuzda Başakşehir ile anlaşacak gibi duruyordu. Bizim kendisini çok istediğimizi biliyor. Galatasaray bize bir söz vermişti. Taylan ve Emre Kılınç ile biz anlaşırsak Samsunspor olarak, bu oyuncuları bize vereceğini söylemişlerdi."

"HAYATINDA HİÇ GÖREMEYECEĞİ BİR PARAYI..."

"Morutan'ı istedim Galatasaray’dan. Midtsjö'yü, Cicaldau’yu istedik. Ancak onlar bize biraz pahalı geliyor. Ancak Morutan’da durum belli değil. Ön eleme oynuyorlar, nasıl gidecekler bilmiyorum tabii ama büyük bir olasılıkla onu satacaklar, Orta Doğu’dan, Suudiler çok para veriyor. Genç yaşında orada belki hayatında hiç göremeyeceği bir parayı orada 1-2 senede kazanıp dönme gibi bir durum olabilir."

"FENERBAHÇE'DEN OYUNCULAR ÇIKIYOR"

"Fenerbahçe'den iyi oyuncular çıkıyor. Ali Koç iyi bir dostum. Onunla konuştum. 1-2 oyuncu olabilir. Gurbetçi 1-2 oyuncu ile görüştüm. Alman kulüpleri bonservis için 1-2 milyon euro istiyorlar. Biraz fazla bizim için. Avrupa'da görüştüğüm 3 tane oyuncu var. 1 tane Latin Amerika'da var. Oyuncu ile anlaştık. Kulüple anlaşmaya çalışıyoruz. Bonservisi ile alacağız. Hafta sonuna doğru getireceğiz, bir kanat oyuncusu. Bir forvet ve ikinci bir forvet düşünüyoruz. Bol gol atmak istiyoruz. Onun için ilerimizin iyi olması gerekiyor. Galatasaray'dan Okan'ı aldık. Az gol yemek istiyoruz. Kalemiz iyi diye düşünüyoruz. Okan'ın iyi bir sezon geçireceğini ve milli takıma gidebileceğini düşünüyorum. Hedefimiz bu doğrultuda. Bir 8 bir 10, sol kanat alacağız. Bizim 5 ya da 6 tane daha transferimiz var. Ancak eylüle kadar daha zaman var. Fiyatlar düşecek. Henüz süremiz var. Acele etmeyelim diyoruz. 1-2 yabancı hakkımızı boşta tutmak istiyoruz. Lig de başlıyor tabii. Hazır olmamız lazım. Süper Lig'de önümüz açık. Gümbür gümbür bir Samsunspor gelece"

