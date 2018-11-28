Moskova'daki Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e destek verdi, TFF'yi eleştirdi

Galatasaray’ı desteklemek için Moskova’da bulunan Metin Akgündoğdu, “Galatasaray’ı yurt içi-yurt dışı tüm maçlarda destekliyoruz. Türkiye futbolunda yaşanan olumsuzluklardan dolayı ve Fatih hocamıza yapılan haksızlıklardan dolayı üzüntü duyuyoruz. İnşallah bugün iyi bir başlangıç olur” dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında bu akşam Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Türkiye başta olmak üzere Almanya gibi Avrupa ülkelerinden de Moskova’ya akın eden Galatasaray taraftarları Rusya’nın başkenti Moskova’da takımlarını yalnız bırakmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bazı futbolcuların aldığı cezaları değerlendiren taraftarlar haksızlığa uğradıklarını söyleyerek, her zaman takımlarının ve Fatih Terim’in arkasında olduklarını söylediler. Almanya’dan Moskova’ya Galatasaray’ı desteklemeye gelen Metin Adıgüzel isimli taraftar, "Bizim buradan en az 1 puan almamız lazım ki yolumuza Avrupa Ligi'nde devam etmemiz gerekiyor. Moskova’nın soğuğuna bakarsanız insanlar donuyor. İnşallah takım iyi oynar ve buradan 1 puan alır” dedi.

Almanya’dan Moskova’ya takımlarını desteklemeye gelen taraftarlardan olan Kürşad Uysal ise Galatasaray’ın galip geleceğini söyleyerek, “Gurbetten gurbete geldik. Almanya’dan geliyoruz. Galatasaray için mesafe tanımadan Moskova’ya geldik. İnşallah yeneceğimizi düşünüyorum. 2-1 kazanacağız. Gol de yiyeceğiz ama kazanacağız” ifadelerini kullanarak takımına olan güveni gösterdi.

Bir başka taraftar Mehmet Uzun da yine Fatih Terim’e sahip çıkarak, “Hava çok soğuk burada ama akşam alacağımız galibiyetle ısınacağız. Türkiye’de yaşananları bir kenara bırakacağız. Sonuçta Avrupa Ligi için puana ihtiyacımız var. Son dönemlerde Galatasaray’a enteresan bir yüklenme var. Fatih hocamız ve takımımız için taraftarlar olarak kenetlenmiş durumdayız. Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyoruz. Fatih hocamız gereken taktiği vermiştir, inşallah başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

