Moskovo'da havalimanı terminaline giren tilki herkesi şaşkına uğrattı

Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda görülen tilki, yolcuları şaşkına uğrattı. Yolcular, kameralara sarılarak tilkinin görüntülerini kaydetti. İnsanların arasında koşturan tilkinin, uçuş öncesi kontrol noktalarında gezindiği, bagajların bulunduğu bölüme girdiği ve acil çıkış kapısından çıkmaya çalıştığı görüldü.
Yerel medya, tilkinin yakalanarak hayvan koruma ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.
(DHA)
Kapıda vize uygulaması başlamıştı! İşte o ülkenin bilinmeyenleri
Araçları park edecek yer bulamadılar! Akın akın oraya gidiyorlar
Karadeniz'de bir ilk! 12 bin yıl öncesine ait
'Farkında mısın? Çocuğunun anlattıkları çok vahim'
Dikkat! Gençlerde de yaygınlaşıyor, korunmak içinse...
Her yaşta ortaya çıkıyor! Sebebi bakın neymiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum