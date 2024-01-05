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Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

05.01.2024 08:33 | Son Güncelleme:
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İsrail gizli servisi Mossad’a çalıştıkları gerekçesi ile MİT ve emniyet unsurları tarafından çökertilen casus ağındaki 34 şüphelinin sorgusu TEM Şube’de sürerken, soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Çeşitli yaş grubundaki sabotaj ekibinin, İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv’deki Hamas masasına bakan birim tarafından yönetilip yönlendirildiği ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ekiplerince, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yapan 46 kişi tespit edilmiş, ajan ağına mensup 34 şüpheli 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yakalanmıştı.

UZMAN EKİPLER SORGULUYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguları devam eden şüpheliler ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında polisteki ifade işlemleri süren casusluk şüphelileri, TEM Şubede Arapça dilini lehçe farklılıkları ile kullanabilen kalabalık uzman ekiplerce gerçekleştiriliyor.

EBU FADİ İDDİASI

MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Türkiye’de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik Mossad adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan zanlıların, İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv’deki Hamas masasına bakan birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği öğrenildi. Mossad’ın içinde oluşturulan Hamas biriminde görevli istihbarat görevlilerince kullanılan ve birbirinden bağımsız yüksek miktarlarda para aldıkları anlaşılan Arap asıllı şüphelilerden bazılarının, ‘Ebu Fadi’ künyesiyle bilinen ve halihazırda Sırbistan’da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan’a yakın isimler oldukları iddia ediliyor. Sorgudaki kişilerin, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi için adı geçen Dahlan’a ne kadar yakın oldukları ise henüz bilinmiyor. Sürgündeki Dahlan, Türkiye’de 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra adı çokça duyulan bir isimdi.

GÖLGE SAVAŞLARINDA NEKROPOL OPERASYONU

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail gizli servisi Mossad’ın, Türkiye’de insani gerekçelerle yaşayan yabancı uyruklu kişilere yönelik takip, keşif, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.
Devşirdiği sabotaj ekibindeki zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak’ta İstanbul’da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır’da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

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