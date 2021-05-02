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Mostafa, Falcao yok; yeni prens Halil var!

02.05.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mostafa Muhammed ve Radamel Falcao, Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde bekledi.

Mostafa, Falcao yok; yeni prens Halil var!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında sürprize imza atarak Mustafa Muhammed'i yedek kulübesinde tuttu ve forvet hattında Halil Dervişoğlu'na şans verdi.

Galatasaray forması giymeye başladıktan sonra 5 maçta 5 gol atan ve daha sonra düşüş sürecine giren Mustafa Muhammed'i Konyaspor maçının 46. dakikasında da oyundan alan Terim, Gençlerbirliği karşısında da Mısırlı golcüyü yedek kulübesinde tuttu.

Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olarak değerlendirilen ve ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilerek sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda 3. kez bir maça yedek başladı.

Mustafa Muhammed'in yanı sıra Galatasaray'ın en büyük gol umutlarından biri olan Radamel Falcao da Fatih Terim tarafından Konyaspor maçından sonra Gençlerbirliği karşısında da yedek kulübesinde forma bekledi.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ FORVET ROTASYONU ŞU ŞEKİLDE

-Radamel Falcao
-Mbaye Diagne
-Mustafa Muhammed
-Falcao, Mustafa Muhammed
-Mustafa Muhammed
-Halil Dervişoğlu

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Farketmez rakip teki stancu yeter size her zaman ki gibi faydası olur
çok boş konuşuyorsun dostum maçı izledin mi? !
maşallah ne prensler ama hahahaaaa

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