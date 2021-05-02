Mostafa, Falcao yok; yeni prens Halil var!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında sürprize imza atarak Mustafa Muhammed'i yedek kulübesinde tuttu ve forvet hattında Halil Dervişoğlu'na şans verdi.

Galatasaray forması giymeye başladıktan sonra 5 maçta 5 gol atan ve daha sonra düşüş sürecine giren Mustafa Muhammed'i Konyaspor maçının 46. dakikasında da oyundan alan Terim, Gençlerbirliği karşısında da Mısırlı golcüyü yedek kulübesinde tuttu.

Galatasaray'ın en büyük hücum kozu olarak değerlendirilen ve ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilerek sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda 3. kez bir maça yedek başladı.

Mustafa Muhammed'in yanı sıra Galatasaray'ın en büyük gol umutlarından biri olan Radamel Falcao da Fatih Terim tarafından Konyaspor maçından sonra Gençlerbirliği karşısında da yedek kulübesinde forma bekledi.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ FORVET ROTASYONU ŞU ŞEKİLDE

-Radamel Falcao

-Mbaye Diagne

-Mustafa Muhammed

-Falcao, Mustafa Muhammed

-Mustafa Muhammed

-Halil Dervişoğlu

