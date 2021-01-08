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Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2021 22:48 | Son Güncelleme

Zamalek'in Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den ciddi bir transfer teklifi aldığını açıkladı.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe açıklaması!

Zamalek'te forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, geçtiğimiz yaz France Football dergisiyle gerçekleştirdiği söyleşide Fenerbahçe'nin kendisine transfer teklifi yaptığını ve Sarı Lacivertliler'e gelmek istediğini söylemişti. 23 yaşındaki santrfor, Al-Nahar TV'ye verdiği son röportajda ise söz konusu açıklamasını yinelerken şunları kaydetti:

"Zamalek beni iki kez başka kulüplere kiraladı ve bunu kabul ettim. Beni geri aldıklarında ise dünyanın en mutlu insanıydım. Daha önce Fenerbahçe, şu an kazandığım paranın 10 kat fazlasını önerdi ama bu teklifi reddettim. Çünkü Afrika Şampiyonlar Ligi, Zamalek taraftarları gibi benim de hayalimdi. Antalyaspor'dan aldığım teklifi de geri çevirdim ve hiç problem çıkarmadım. O zaman başkan Mortada Mansour bana transfer sözü vermişti.

Teknik direktörlüğe Jaime Pacheco getirildiğinde bir teklif daha geldi. Kendisiyle oturup konuştuğumda Zamalek'e ben ve diğer futbolcular nedeniyle geldiğini söyledi. Oysa başkan bana Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra yurt dışına çıkmam için söz vermişti. Zamalek taraftarlarına şu an 24 yaşında olduğumu ve bir daha böyle bir fırsatın gelmeyebileceğini söylemek istiyorum.

Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan sonrasını işaret ediyorlar. Ancak oyunlar ertelenebilir ve ben de başarısız olabilirim. Üstelik oyunlar bittiğinde Mısır'da sezon tamamlanmamış olacak. O hâlde takım şampiyonluğa giderken mi ayrılacağım? Tanrıya yemin ederim ki bugüne dek annemin sağlık durumu nedeniyle yalnızca bir antrenmanı kaçırdım. Asla isyan etmedim ve kulübü en çok seven kişi olduğum üzerine ant içerim.

Aldığım tüm tekliflere rağmen hiçbir zaman maaşımın arttırılmasını da talep etmedim. Ancak Zamalek yönetimi açık olmalı. Gitmem için belli bir meblağ istiyorlar ve ben de bunu getirdim. Ya bunu kabul edip ayrılmama izin verirler ya da takımda kalmak zorunda olduğumu söylerler."

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