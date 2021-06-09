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Mostafa Mohamed'den müjdeli haber!

09.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber geldi. Golcü futbolcu Mısır milli takımı ile Tokyo olimpiyatlarında yer almayacak.

Mostafa Mohamed'den müjdeli haber!

Galatasaray 'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber geldi. Golcü futbolcu Mısır milli takımı ile Tokyo olimpiyatlarında yer almayacak.

FATİH TERİM İSTEMEMİŞ

Mısır Olimpiyat takımının teknik direktörü Shawky Gharib, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in talebi üzerine golcü Mustafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'nda takım listesinden çıkarıldığını açıkladı.

14 HAZİRAN'A YETİŞEBİLİR

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak. Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına yetişmesi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynaması bekleniyor.

Galatasaray'ın Mısır'ın Zemalek takımından kiraladığı 23 yaşındaki golcü 17 maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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