Galatasaray 'a Mostafa Mohamed'den müjdeli haber geldi. Golcü futbolcu Mısır milli takımı ile Tokyo olimpiyatlarında yer almayacak.
Mısır Olimpiyat takımının teknik direktörü Shawky Gharib, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in talebi üzerine golcü Mustafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'nda takım listesinden çıkarıldığını açıkladı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak. Golcü futbolcunun sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına yetişmesi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Mısır'ın Zemalek takımından kiraladığı 23 yaşındaki golcü 17 maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine çekmişti.
1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum