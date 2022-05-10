Mostafa Mohamed'e kancayı taktılar! Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın bir türlü gönlüne giremeyen Mostafa Mohamed, Avrupa takımlarının radarından çıkmıyor. Özellikle Fransız takımları tarafından izlenen genç oyuncuya tanıdık bir talip çıktı. Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Comolli, Mostafa Mohamed'e kancayı taktı.

TEKLİF İÇİN SEÇİMİ BEKLİYOR

Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor. 20 Temmuz 2020'den bu yana Toulouse Başkanlığı'nı yapan Comolli'nin Mostafa Mohamed'e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.

10 MİLYON EURO

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından Transfer ettiği Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı. Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu. Ancak Mustafa Muhammed'in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi. 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Mostafa Mohamed satılacak.

56 RESMİ MAÇTA 16 GOL, 5 ASİSTİ VAR

Galatasaray'da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti.

Fransa 1. Ligi'nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier'in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.

