Mostafa Mohamed'in Galatasaray kariyeri bitiyor! Yeni takımı ise netleşti...

Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mostafa Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor. Cim-Bom ise özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mostafa Mohamed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı. Mısırlı forvet oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve Cim-Bom'un da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in transferinden minimum 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. 24 yaşındaki Mısırlı futbolcuyı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Lille ve Montpellier yakından takip ediyor.
Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmî maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum