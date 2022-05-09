Mostafa Mohamed'in Galatasaray kariyeri bitiyor! Yeni takımı ise netleşti...

Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mostafa Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor. Cim-Bom ise özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mostafa Mohamed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

MOSTAFA MOHAMED'E YOL GÖZÜKTÜ

Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı. Mısırlı forvet oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve Cim-Bom'un da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

GALATASARAY EN AZ 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR

Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in transferinden minimum 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. 24 yaşındaki Mısırlı futbolcuyı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Lille ve Montpellier yakından takip ediyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN KARNESİ

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmî maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.



