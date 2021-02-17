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Mostafa Mohamed Salah'ın yolunda

17.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Mostafa Mohamed Salah'ın yolunda

Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlayan Mostafa Mohamed, Mısır basınında "Yeni bir Salah doğuyor" başlığıyla manşetlerde.

Galatasaray'ın Zamalek takımından satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mostafa Mohamed, yükselen performansıyla göz doldurmaya devam ederken Mısır basınında da en çok konuşulan futbolcuların başında geldi.

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Galatasaray formasıyla oynadığı 4 maçta 4 gol atan ve özellikle Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetinde yıldızlaşan Mostafa Mohamed Mısır'da "Yeni bir Salah doğuyor" olarak lanse edilmeye başlandı.

Kariyer başlangı itibariyle de Liverpool'da forma giyen Salah'a çok benzetilen Mostafa Mohamed'e gelecekte Avrupa'nın major ligleri önde gelen kulüplerinde forma giyeceği inancı hakim.

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ETKİLİ KAFA VURUŞLARI

Özellikle hava topu hakimiyeti, fizik gücü ve kafa vuruşlarıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed için Fenerbahçe derbisinden sonra Zamalek'in eski futbolcusu Khaled El-Ghandour, On Time Sports canlı yayınında iddialı bir yorumda bulunmuştu.

Khaled El-Ghandour, Mostafa Mohamed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den 500 kat daha iyi futbolcu. Ayrıca Cristiano Ronaldo ile yetenek anlamında benzer özellikleri var" ifadelerini kullanmıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray'ın 2 milyon dolar kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar. Sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed'i bonservisiyle birlikte transfer edecek.

(FUTBOL ARENA)

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