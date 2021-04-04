SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

04.04.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, son haftalarda düşüşte. Mısırlı oyuncu oynadığı son 4 maçta 8 şutta 1 isabet sağlarken, gol sevinci yaşayamadı.

Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Galatasaray'a devre arası transfer olan ve takıma katılır katılmaz attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan Mostafa Mohamed, son haftalarda form düşüşü yaşamaya başladı.

Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçında kırmızı kart Mostafa Mohamed, son olarak 27 Şubat'ta oynanan BB Erzurumspor maçının ardından ligde gol atamıyor.

1399

Ankaragücü, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarını boş geçen Mostafa Mohammed, bu 4 müsabakada rakip kaleye attığı 8 şutta 1 isabet yakalayabildi.

Mostafa Mohammed Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 9 maçta 5 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı.

(FUTBOL ARENA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Bu futbolunun izahı yokBu futbolunun izahı yok
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran bildiri! Soruşturma başlatıldı

Ankara'yı karıştıran bildiri! Soruşturma başlatıldı

Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında

Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Marega'nın F.Bahçe'den istediği para ortaya çıktı

Marega'nın F.Bahçe'den istediği para ortaya çıktı

'F.Bahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı'

'F.Bahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı'

Galatasaray'dan bu sezon ilk!

Galatasaray'dan bu sezon ilk!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Ozan Tufan'ın düğün dansı olay yarattı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Diğer Haberler

Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray'dan bu sezon ilk!

Leven Şahin: "Galatasaray'ın bu futbolunun izahı yok"

Bu futbolunun izahı yok

Erman Toroğlu: Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Gedson Fernandes: Bu skoru beklemiyorduk

Bu skoru beklemiyorduk

MAÇ ÖZETİ | Hatayspor 3-0 Galatasaray

G.Saray zirve yarışında yara aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.