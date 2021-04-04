Mostafa Mohamed, son 4 maçta gol atamadı

Galatasaray'a devre arası transfer olan ve takıma katılır katılmaz attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan Mostafa Mohamed, son haftalarda form düşüşü yaşamaya başladı.
Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçında kırmızı kart Mostafa Mohamed, son olarak 27 Şubat'ta oynanan BB Erzurumspor maçının ardından ligde gol atamıyor.
Ankaragücü, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarını boş geçen Mostafa Mohammed, bu 4 müsabakada rakip kaleye attığı 8 şutta 1 isabet yakalayabildi.
Mostafa Mohammed Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 9 maçta 5 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı.
(FUTBOL ARENA)
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