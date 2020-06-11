MotoGP'de 2020 sezonunun yenilenen takvimi açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz'da İspanya Grand Prix'si ile başlayacak.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'den yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz-15 Kasım tarihlerinde İspanya, Çekya, Avusturya, San Marino ve Fransa'da 13 etap düzenlenecek.
Şartların elvermesi halinde 22 Kasım-13 Aralık tarihlerinde ABD, Arjantin, Tayland ve Malezya'da 4 yarış daha yapılacak. Yarışlara seyirci alınıp alınmamasına ise koronavirüs salgınının gelişimine göre karar verilecek.
MotoGP'nin Katar'daki açılış etabının yanı sıra Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya ve İtalya etapları iptal edilmişti.
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yenilenen yarış takvimi şöyle:
İspanya (Jerez): 19 Temmuz
İspanya (Jerez): 26 Temmuz
Çekya (Brno): 9 Ağustos
Avusturya (Spielberg): 16 Ağustos
Avusturya (Spielberg): 23 Ağustos
San Marino (Misano): 13 Eylül
San Marino (Misano): 20 Eylül
İspanya (Barselona): 27 Eylül
Fransa (Le Mans): 11 Ekim
İspanya (Aragon): 18 Ekim
İspanya (Aragon): 25 Ekim
İspanya (Valencia): 8 Kasım
(AA)
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