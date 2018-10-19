MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirilecek MotoGP yarışları, pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.
Geride kalan 15 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
Marc Marquez (İspanya): 271 puan
Andrea Dovizioso (İtalya): 194
Valentino Rossi (İtalya): 172
Maverick Vinales (İspanya): 146
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