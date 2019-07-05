MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek 9. etabın sıralama turları, 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.
Geride kalan 8 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
Andrea Dovizioso (İtalya): 116
Danilo Petrucci (İtalya): 108
Alex Rins (İspanya): 101
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