SPOR

MotoGP'de sıradaki durak Almanya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek 9. etabın sıralama turları, 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 30 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 8 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

    1. Marc Marquez (İspanya): 160 Puan

  2. Andrea Dovizioso (İtalya): 116

  3. Danilo Petrucci (İtalya): 108

  4. Alex Rins (İspanya): 101

  5. Valentino Rossi (İtalya): 72
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Anahtar Kelimeler:
motogp Chemnitz Almanya

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