Motokros şampiyonalarında yarışacak sporcular Afyonkarahisar'a gelmeye başladı

"Yurt içinden ve yurt dışından 3 şampiyonaya katılacak sporcular, dünden itibaren şehrimize gelmeye başladı. 100'ü Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 140 sporcu, Afyon Motor Sporları Merkezi'ne intikal edecektir. Bu sporcularımız iki gün boyunca burada yarışlarda mücadele edecekler."

Afyonkarahisar'da hafta sonu seyir keyfi yüksek ve mücadelesi bol yarışların izleneceğine dikkat çeken Akülke, "Bu yarışların anlam ve önemi çok büyük. Çünkü salgın sürecinde sportif normalleşmenin dönüm noktası olacak. 'Güvenli Ülke Türkiye' sloganıyla Avrupa, Balkan ve Türkiye motokros şampiyonalarını cumartesi ve pazar günleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, yarın Afyon Motor Sporları Merkezi'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

