Motor sporlarında bu hafta sonu İzmir'de 2 şampiyona yapılacak

İZMİR (AA) - Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın birinci ayak müsabakaları 25-26 Haziran tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Ülkü Park Pisti'ndedki Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası’nın 2. ayak yarışlarında katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde mücadele edecek.

Organizasyonda 25 Haziran Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından 26 Haziran Pazar günü yarışlar gerçekleştirilecek.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda sezonun açılış yarışları da 25-26 Haziran'da aynı pistte yapılacak.

Şampiyonanın 1. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Birinci gün serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından ilk etap yarışları, 26 Haziran Pazar günü de ikinci etap yarışları koşulacak.



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