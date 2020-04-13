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Motorsiklet hırsızları tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Milas’ta meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Milas’ın Bahçe Mahallesi’nde ikamet eden A.

Milas’ta meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Milas’ın Bahçe Mahallesi’nde ikamet eden A. A.’ya ait motorsiklet evinin avlusunda park halindeyken çalındı.
Meydana gelen hırsızlığın ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri’nce çalışma başlatıldı.
Motorsikleti çaldıkları tespit edilen B.K. ve M.A. jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Çalıntı motorsiklet ise Milas Sanayi Sitesi’nde terk edilmiş halde bulundu.
Gözaltına alınan ve ifadelerinde motosikleti çaldıklarını itiraf eden şahıslar Milas Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B. K. ve M. A. Tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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