Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumcağız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. (22) idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Nuri Can B.’nin (17) kullandığı bisiklet Suat Kılıç Bulvarı’nda çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Nuri Can B., motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

