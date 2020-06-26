YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 26.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Kumcağız Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kumcağız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. (22) idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Nuri Can B.’nin (17) kullandığı bisiklet Suat Kılıç Bulvarı’nda çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Nuri Can B., motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Samsun Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:56
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Çapa Eczanesi
Ilkadim
Lise Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobil takla attı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" açıklaması

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" açıklaması

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.