YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.07.2020 19:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Özgür Ü.

Adıyaman’da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Özgür Ü. idaresindeki 02 HP 722 plakalı Asya marka motosiklet ile Uluer Y. idaresindeki 01 ADV 99 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç Yenisanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Ozan Ertürk yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
19:58
Yatsı
21:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.