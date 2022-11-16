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Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 6 ay sonra yaşamını kaybetti

16.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Hakkı Daşgın, 6 ay verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, 6 ay sonra yaşamını kaybetti

Çivril ilçesine bağlı Cabar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Hakkı Daşgın idaresindeki 20 AFY 750 plakalı motosiklet, ilçeden Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı.

Kasksız olan Hakkı Daşgın, kafasını yere vurarak kanlar içinde kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin incelemeleri ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Daşgın, 6 ay sonra yaşamını yitirdi.

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Denizli ECZANELER
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