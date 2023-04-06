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Motosiklet sürücüsünün savurulduğu anlar güvenlik kamerasında

06.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kamyonetin motosiklet sürücüsüne çarparak savurduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bolvadin ilçesi Terminal caddesi üzerinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsünün savurulduğu anlar güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre, S.U., yönetiminde 26 ADT 040 plakalı kamyonet A.L.’nin kullandığı 03 ADP 285 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, yaşanan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile sürücü A.L., Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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