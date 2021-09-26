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Motosiklet tutkunları Antalya'da buluştu

26.09.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışlarında, 9 ilden 81 motosikletçi mücadele etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Kepez Belediyesince Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen yarışlara Mersin, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın'dan 81 sporcu katıldı.

Etkinlikte tribünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma turlarının ardından pistte yapılan yarışları heyecanla izledi. Akrobasi gösterilerinin de yapıldığı yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi geçmeye çalıştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinliği daha gençlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kepez Drag Pisti'ni gençlerin talebi üzerine hizmete aldıklarını ifade eden Tütüncü, "Bu pistte bölgesel yarışların yanında ulusal yarışmalar da gerçekleştiriyoruz. Bugün de ulusal motodrag yarışına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya 9 ilden 81 yarışmacı katılıyor. Büyük bir heyecan ve tutku var." diye konuştu.

Hakem heyetinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek dereye giren sporculara törenle kupaları verilecek.

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