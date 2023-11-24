YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Motosiklet üzerinde dans edip trafiği tehlikeye attı cezadan kaçamadı

Motosiklet üzerinde dans edip trafiği tehlikeye attı cezadan kaçamadı

24.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da motosikletleriyle trafiğe çıkan arkadaşlar iki tekerlek üzerinde dans ettiler.

O anlar kameraya yansırken, motosikletli gençler sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. İki arkadaşa 3 bin 646 lira idari ceza uygulanıp, ehliyet puanlarından da düşüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde iki arkadaş motosikletleriyle trafiğe çıktı. Gençler motosikletlerin üzerinde seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans etmeye başladı. Dakikalarca trafiği tehlikeye atan kişiler, hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydı. Görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri, sürücüleri tespit etti. Sürücüleri yakalayan polis ekibi, iki şahsa toplam 3 bin 646 idari ceza uygulanırken, ehliyet puanlarından da 30 puan düşürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de sis manzaraları mest ettiEskişehir’de sis manzaraları mest etti
Tekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamalarıTekirdağ’da Öğretmenler Günü kutlamaları
Kars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandıKars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Leyla eczanesi
Gursu
Pamukçu eczanesi
Mudanya
Günay eczanesi
Gemlik
Deva eczanesi
Inegol
Alanyurt eczanesi
Inegol
Çinar eczanesi
Keles
Merkez eczanesi
Mustafakemalpasa
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.