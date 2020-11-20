YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Motosikletle minibüs çarpıştı 1 kişi yaralandı

Motosikletle minibüs çarpıştı 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.11.2020 09:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Hacı Musa mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hacı Musa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut’tan Karaadilli beldesine giden Ahmet D., idaresindeki 03 AAF 715 plakalı minibüs karşı yönden gelen Bekir Ö., yönetimindeki 03 SC 665 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bekir Ö., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaş 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Bekir Ö.’yü ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:39
Öğle
12:48
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.